В суд направлен обвинительный акт в отношении директора коммунального предприятия Канева, требовавшего взятку в $600 – прокуратура

В суд направлено обвинительное заключение в отношении директора коммунального предприятия г.Канева, который требовал взятку в размере $600, сообщила пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

"В среду, 9 августа 2017, прокуратурой Черкасской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении директора одного из коммунальных предприятий г.Канев, который обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении на сайте ведомства в среду.

Досудебным расследованием установлено, что мужчина требовал от представителя строительной компании (подрядчика) неправомерную выгоду в размере $600 за беспрепятственное подписание и выдачу актов приемки выполненных работ по договору о предоставлении автодорожных услуг, а также дальнейшее содействие конкретной подрядной организации в проведении всех работ на объектах строительства в Каневе.

В прокуратуре напомнили, что указанное должностное лицо 20 июня 2017 задержан в порядке ст.208 УПК Украины на горячем, сразу после получения денежных средств. Он был разоблачен работниками прокуратуры Черкасской области, отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления Службы безопасности Украины в Черкасской области и следственного управления Главного управления Национальной полиции в Черкасской области.

Санкция ч.3 ст.368 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.