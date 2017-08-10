События

06:55 10.08.2017

В зоне АТО 16 раз обстреливали украинские позиции, один военнослужащий ранен

За прошедшие сутки боевики 16 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"В результате обстрела один украинский военный получил боевую травму", – говорится в сообщении на странице штаба в "Фейсбук" в четверг утром.

В среду в обед, боевики из одного направления - поселка Калиново, 6 раз из разных видов оружия били по украинским опорным пунктам на луганском направлении.

На приморском направлении из минометов калибра 82-мм боевики обстреливали украинские позиции неподалеку Старогнатовки и Талаковки. 120-мм миномет применялся в районе Водяного, Павлополя и Гнутово.

Кроме того, около 21.00 боевики били по укреплениям сил АТО с реактивной пусковой установки "Град" (Партизан). По меньшей мере 27 снарядов легло в районе Широкино и 15 вблизи Водяного.

На донецком направлении, в среду вечером, НВФ почти два часа из различных видов оружия вели обстрел опорных пунктов ВСУ на южных окраинах Авдеевки и на шахте Бутовка.

В штабе антитеррористической операции добавили, что на постоянные огневые провокации боевиков, силы АТО каждый раз дают и будут давать жесткий ответ.

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