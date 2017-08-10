События

06:41 10.08.2017

В бердянском зоопарке родились четверо белых тигрят

В зоопарке "Сафари" в г.Бердянск Запорожской области родились 4 редких представителей мировой фауны - белые тигрята, являющихся редкими представителями белых бенгальских тигров, которых Земле осталось около 200 особей.

По словам администрации бердянского зоопарка "Сафари", белая бенгальская тигрица Азира родила четверо тигрят, что является уникальным случаем. "И это несмотря на то, что, как правило, тигры приводят потомство не чаще, чем один раз в три года, ученым придется переписывать энциклопедии, так как наша мамочка перечеркнула все доселе известные миру факты, и родила второй раз подряд через год", - говорится в сообщении администрации зоопарка.

Директор зоопарка "Сафари" Игорь Кальченко сообщил, что новорожденные чувствуют себя хорошо, но в ближайшие несколько месяцев их мама не подпустит никого к своим детям, а когда тигрята подрастут, тигриная семья разделится навсегда. "Тигры не социальные животные – живут не прайдами, как львы, а самостоятельно", - рассказал он.

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