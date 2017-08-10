СБУ задержали арбитражного управляющего за вымогательство $600 тыс

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генпрокуратурой задержали в Киеве арбитражного управляющего за вымогательство $600 тыс, сообщила пресс-служба ведомства.

"Правоохранители установили, что чиновник был назначен хозяйственным судом Киевской области ликвидатором одного из предприятий региона, которое находится в стадии банкротства. Оперативники спецслужбы задокументировали, что злоумышленник совместно с директором обанкротившегося предприятия и еще одним пособием требовали от представителя коммерческой структуры $600 тыс. В такую сумму они оценили допуск бизнесмена к участию в аукционе по продаже целостного имущественного комплекса предприятия и гарантировали победу в конкурсе", – говорится в сообщении на сайте СБУ в среду.

Сотрудники спецслужбы арестовали двух сообщников в центральной части Киева во время получения "первого взноса" - $30 тыс. Одновременно в столице был задержан и организатор сделки, арбитражный управляющий.

Трем злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.368-4 (подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании фигурантам дела меры пресечения.

Продолжается досудебное следствие.