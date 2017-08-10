Проверяется версия причастности военнослужащих ВСУ, выполняющих задачи в зоне проведения АТО, к правонарушению – штаб

Проверяется версия возможной причастности к совершению преступления военнослужащими, которые выполняют задачи в зоне проведения антитеррористической операции, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"Вчера, 9 августа, в Попаснянский отдел полиции поступило сообщение о том, что госпитализированы гражданские лица, мужчина с диагнозом огнестрельное ранение правой голени, вызванное неизвестным лицом, и женщина с телесными повреждениями в виде огнестрельных ранения, которая умерла в больнице от полученных повреждений", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в ночь на четверг.

По предварительным данным происшествие произошло на фоне бытовой ссоры между военнослужащими одного из подразделений Вооруженных сил Украины и гражданскими лицами.

По указанному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам состава преступления.

Согласно сообщения, на данный момент устанавливаются возможные мотивы совершения уголовного преступления.

Командование АТО выражает глубокие соболезнования семье погибшей и принимает меры по объективному проведению следствия.