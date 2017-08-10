События

01:45 10.08.2017

Запорожский полицейский предстанет перед судом из-за причинения побоев гражданину

В Запорожье под домашним арестом оказался офицер полиции, который безосновательно избил местного жителя.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры в Запорожской области, следствием установлено, что в апреле офицер местной полиции превысил власть и служебные полномочия, нанеся гражданину удары руками и ногами по голове, чем причинил ему телесные повреждения.

"Сотрудник полиции отстранен от занимаемой должности и находится под домашним арестом. В суд направлен обвинительный акт по ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти и служебных полномочий сотрудником правоохранительных органов, что сопровождается насилием)", - отмечает прокуратура.

Согласно квалификации этой статьи УК Украины, виновному предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

В настоящее время обвинительный акт в отношении полицейского направлен в суд.

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