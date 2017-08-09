Детективы НАБУ сообщили о подозрении 7 лицам причастным к хищению средств проекта "Стена"

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении 7 лицам, которые причастны к хищению средств в реализации проекта "Стена", сообщили в НАБУ.

"9 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении семи лицам, задержанным накануне в рамках расследования в уголовном производстве по факту растраты средств государственного бюджета Украины, выделенных для инженерно-технического обустройства российско-украинской государственной границы, территорий, прилегающих к районам проведения антитеррористической операции и Автономной Республики Крым (так называемый проект "Стена")", – говорится в сообщении на странице НАБУ в Фейсбук в среду вечером.

Должностных лиц Государственной пограничной службы подозревают в совершении преступлений, которые нанесли значительный ущерб интересам государства. В Бюро уточнили, что начальника управления капитального строительства ГНСУ подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.2 ст.210 Уголовного кодекса Украины; старшего офицера Первого отдельного отдела капитального строительства ГНСУ - в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины; бывшего начальника Первого отдельного отдела капитального строительства - в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191, ч.1 ст.366, ч.2 ст.210 УК Украины.

Также среди подозреваемых - руководители фирм, имевших строить так называемую "Стену": директору ООО "АЗУ" сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины; директор ГП "Черниговский облавтодор" ГАК "Автомобильные дороги Украины" подозреваются в совершении преступления по ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины; директору и основателю ООО "Стройцентр "Витязь" сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины.

Подозреваемому, который выполнял роль посредника, инкриминируют совершение преступления по ч.5 ст 27 ч.5 ст. 191 УК Украины.

В НАБУ подчеркнули, что в данный момент все задержанные лица находятся в изоляторе временного содержания ГУ Национальной полиции в городе Киеве. Детективы готовят ходатайство в Соломенский районный суд Киева об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога, общая сумма которого должна быть сопоставимой с суммой нанесенного государству ущерба интересам государства.