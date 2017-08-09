Талибы вновь захватили уезд Джани Кхел на востоке Афганистана - СМИ

Боевики радикального движения "Талибан" в среду вновь захватили уезд Джани Кхел в восточной афганской провинции Пактия, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источник в структурах безопасности.

По данным телеканала, уезд перешел под контроль боевиков вечером в среду после ожесточенных боев, начавшихся накануне ночью.

"Боевики "Талибан" атаковали уездный центр прошедшей ночью с нескольких направлений и после ожесточенных боев к вечеру среды правительственные силы были вынуждены оставить населенный пункт", - сообщил телеканалу источник.

За минувший месяц уезд Джани Кхел несколько раз переходил из рук в руки. Последний раз правительственные войска отбили его у талибов в минувшую пятницу.