События

22:35 09.08.2017

Талибы вновь захватили уезд Джани Кхел на востоке Афганистана - СМИ

Боевики радикального движения "Талибан" в среду вновь захватили уезд Джани Кхел в восточной афганской провинции Пактия, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источник в структурах безопасности.

По данным телеканала, уезд перешел под контроль боевиков вечером в среду после ожесточенных боев, начавшихся накануне ночью.

"Боевики "Талибан" атаковали уездный центр прошедшей ночью с нескольких направлений и после ожесточенных боев к вечеру среды правительственные силы были вынуждены оставить населенный пункт", - сообщил телеканалу источник.

За минувший месяц уезд Джани Кхел несколько раз переходил из рук в руки. Последний раз правительственные войска отбили его у талибов в минувшую пятницу.

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