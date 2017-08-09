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20:52 09.08.2017

Князев анонсировал создание разведки в структуре криминальной полиции

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что вскоре в структуре криминальной полиции будет создана разведка с целью усовершенствования борьбы с криминалом.

"Криминальная полиция – это другая история. Тут мы усовершенствуем подход. Мы уходим от института тотальной агентуры и вербовки. Сейчас необходимо подавить криминал, а для этого нужны новые инструменты влияния. Нет необходимости вербовать 10 тыс. агентов, мы пойдем другим путем, хотя и не без вербовки", - рассказал С.Князев в интервью "112.Украина", опубликованном на сайте телеканала в среду.

На вопрос, будет ли это "какая-то криминальная разведка", С.Князев ответил: "И не "какая-то", а достаточно эффективная, и будет создана в короткие сроки. Она уже существует, но необходимо перестроиться от старых форм и методов и перейти к новому инструментарию".

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