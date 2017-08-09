Двойное заряжание "Саней" является предварительной причиной взрыва, унесшего жизни двоих и ранившего пятерых бойцов ВСУ у Марьинки

Военная прокуратура Донецкого гарнизона осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения правил обращения с оружием, а именно минометом калибра 120мм 2С12 "Сани", повлекшего гибель двух и ранение пяти военнослужащих Вооруженных сил Украины под Марьинкой в ночь на вторник.

Как сообщает в среду вечером пресс-служба Генпрокуратуры Украины, в настоящее время в уголовном производстве проведен ряд неотложных следственных (розыскных) действий, в частности: осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты 120 мм миномет 2С12 "Сани"; назначена комплексная баллистическая, взрыво-техническая и экспертиза безопасности жизнедеятельности; устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы данного события.

"Предварительная версия следствия - взрыв произошел в результате двойного заряжания канала ствола миномета различными военнослужащими двумя боеприпасами", - говорится в обнародованной информации.

В ведомстве напомнили, что около 4.25 8 августа на боевой позиции вблизи г.Марьинка Донецкой области в результате нарушения военнослужащими одной из воинских частей правил обращения с оружием при осуществлении ответного огня произошел разрыв мины в канале ствола 120 мм миномета 2С12 "Сани". В результате погибли двое военных, а еще пятеро – получили ранения.

Военной прокуратурой Донецкого гарнизона в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения об уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 414 УК Украины (нарушение правил обращения с оружием, повлекшее гибель нескольких лиц и заподило телесные повреждения нескольким лицам).