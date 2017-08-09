Боевики в среду активизировались на Луганском направлении

Среда в районе проведения АТО на востоке Украины отличился активизацией группировок боевиков на Луганском направлении, где с начала суток зафиксировано 7 случаев применения ими оружия, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Так, ночью, боевики трижды обстреливали наши позиции в районе Новозвановки из минометов калибра 82 миллиметра, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, преступники трижды били по украинским укреплениям неподалеку Новоалександровки, а на подступах к поселку Новотошковское работал вражеский гранатомет. Сегодня на каждый обстрел врага украинские военные оперативно отвечали прицельным огнем", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 среды, обнародованной на странице пресс-центра в Фейсбук.

При этом об обстановке на прочих направлениях, а также о возможном наличии потерь среди личного состава ВСУ, в сводке не сообщается.