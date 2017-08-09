События

18:20 09.08.2017

Кафе в Австралии ввело наценку в 18% для посетителей-мужчин

Новое веганское кафе, открытое в пригороде австралийского города Мельбурн, ввело дополнительную плату в размере 18% от суммы счета для посетителей-мужчин, пишет издание Moneyish.com.

Размер наценки равен разнице между средней зарплатой мужчин и женщин в Австралии в 2016 году.

Кроме того, правила кафе, созданного "женщинами для женщин", как гласит вывеска, предполагают приоритет выбора мест в заведении для представительниц прекрасной половины.

Дискриминация по половому признаку незаконна в Австралии, и владелица кафе Алекс О'Брайен подчеркнула, что наценка является необязательной и действует один день в месяц. По ее словам, заведение пошло на такую меру, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме гендерного неравенства.

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