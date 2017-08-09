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18:12 09.08.2017

В НАПК планируют изменить порядок проведения полной проверки деклараций

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) намерено внести изменения в порядок проведения полной проверки электронных деклараций, сообщила глава НАПК Наталья Корчак.

"Решили совместно с Общественным люстрационным комитетом и Сашей Дрик (Sasha Drik) конструктивно подойти к изменениям в порядок проведения полной проверки деклараций. Общественность внесла предложения, НАПК - обработает и подготовит соответствующий проект решения о разъяснении к порядку", - написала Н.Корчак на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

По ее словам, предложения в первую очередь касаются критериев, по которым уполномоченные лица НАПК принимают решение о начале проверки. "Имею в виду основания, по которым обращение заявителей в Агентство с требованием проверки декларации того или иного декларанта на основе изложенных в обращении доводов, фактически становятся первоисточниками начала проверки", - отметила глава НАПК.

В частности, по ее словам, среди представленных предложений есть те, с которыми в НАПК полностью или частично согласны, "те, с чем не согласны вовсе и те, ответ на которые должны предоставить кроме НАПК другие органы государственной власти и правоохранительные органы".

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