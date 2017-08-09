Российские интернет-ресурсы выбыли из ТОП-10 популярнейших сайтов в Украине

Блокировка в Украине российских интернет-ресурсов значительно изменила картину популярных сайтов украинской аудитории и по итогам июля текущего года российские сайты выбыли из десятки популярнейших в Украине, свидетельствуют данные исследования CMeter, проведенного компанией Kantar TNS.

Согласно пресс-релизу, обнародованному на сайте Kantar TNS в среду, ТОП-10 популярных сайтов в Украине в июле выглядит следующим образом: 1) google.com.ua+google.com (охват – 84,08%); 2) youtube.com (72,57%); 3) facebook.com (55,41%); 4) olx.ua (46,44%); 5) wikipedia.org (40,1%); 6) privatbank.ua + privat24.ua (40,37%); 7) rozetka.com.ua (38,06%); 8) ukr.net (32,05%); 9) prom.ua (29,81%); 10) sinoptik.ua (28,79%).

При этом в компании отмечают, что несмотря на запрет, Vk.com, Mail.ru, Yandex.ua все же остаются в украинском топе, но уже за пределами первой 10-ки.

Так, несмотря на то, что Facebook стала самой популярной социальной сетью в Украине, Vk.com, что занимает 11 место, в июле все же вырос в охвате в сравнении с июнем (с 23,8% до 26,42%). Также активно растет Instagram.com (в июне – 17,88%, в июле – 19,44%). А вот Ok.ru покинул ТОП-25 и в июле набрал 12,63%.

Значительно снизился охват Opera.com и в июле зафиксировался на уровне 5,07%.

Охват Mail.ru в июле составил 21,12% (14 место в ТОПе), а Yandex.ua – 16,46% и 20 место в ТОПе.

Данные исследования Kantar TNS CMeter: интернет-пользователи в возрасте 14-70 лет.

Исследование CMeter объединяет данные трех источников: Site-centric - счетчики, интегрированные в сайты (250 сайтов), Frame-centric – счетчики установлены не на сайте (более 2,5тыс. сайтов), User-centric - панель охватывает около 5 тыс. респондентов ежедневно наряду со стандартными показателями.