Судебное расследование "дела 2 мая" в Одессе выявило недостатки проведенного следствия

Судебное расследование дела о событиях 2 мая 2014 года в Одессе (в части событий на Греческой площади) выявило ряд существенных недостатков проведенного досудебного расследования.

Как сообщает общественная организация "Центр правового мониторинга" (ЦПМ), в ходе заседания по делу 7 августа оглашались протоколы осмотра места происшествия и судебно-медицинской экспертизы потерпевших – тех, кто был ранен или получил травмы во время массовых беспорядков.

В частности, адвокат Ольга Балашова, проанализировавшая протоколы осмотра места происшествия, выявила, что к протоколам приложены фототаблицы. Однако, судя по приложению, фотоаппарат в момент осмотра был неисправен. Поэтому происхождение снимков неизвестно.

"А вот еще совершенно удивительный факт: только 15 мая, почти через две недели после трагедии, был осмотрен большой участок улицы Греческой – от Соборной площади до ТЦ "Афина" – там, где шли главные бои в тот день. Но ведь хорошо известно, что уже рано утром 3.05.2014 г. большая бригада дворников Приморского района по чьему-то приказанию вышла на уборку центра города, вымела и выбросила в мусор все вещдоки – гильзы, патроны, бутылки из-под зажигательных смесей, замыли и кровь на асфальте и стенах домов. Тогда что же осматривали следователи?", - отмечается в публикации ЦПМ.

Главная же проблема, на которую указал суд, – это проблема с результатами судебно-медицинской экспертизы.

"7 августа оглашали только выводы экспертов, касающиеся пострадавших от огнестрельных ранений и травм. Но почему-то эти экспертизы были сделаны не в процессе осмотра самих пострадавших, а по медицинским документам. Так проводили экспертизу ранений, например, главреда "Думской" Олега Константинова. Кроме того, как заявила адвокат Ольга Балашова, один из экспертов по фамилии Деркач не значится в реестре Минюста. Но самое главное – само Одесское бюро СМЭ, как коммунальное учреждение, не имело права проводить экспертизу (и не имеет до сих пор), потому что, согласно Закону Украины "О судебной экспертизе", проводить судебно-медицинские экспертизы имеют право исключительно государственные специализированные учреждения, к которым относятся: научно-исследовательские учреждения Минюста и Минздрава, экспертные службы Минобороны, МВД, пограничной службы и СБУ…

В том, что бюро не является государственным, нет никаких сомнений. Согласно уставу, учреждение относится к совместной собственности территориальных громад области. Его учредитель — Одесский областной совет, руководитель — Григорий Федорович Кривда, который согласно п. 4.3 Устава назначается на должность решением областного совета.

Таким образом, коммунальное учреждение "Одесское областное бюро судебно-медицинской экспертизы" не является государственным специализированным учреждением, не имеет никакого отношения к перечисленным в Законе ведомствам и согласно букве закона, судебно-медицинские экспертизы проводить не может в принципе", - подчеркивают в ЦПМ.

Как сообщалось, 15 мая 2017 года коллегия судей Малиновского райсуда Одессы, рассматривавшая дело о событиях 2 мая 2014 года в Одессе (в части событий на Греческой площади), удовлетворила ходатайство одного из адвокатов подсудимых об отводе судей. После этого дело было направлено в Апелляционный суд Одесской области для определения места проведения судебных заседаний. Киевский и Суворовский районный суды Одессы, которые ранее не были задействованы в рассмотрении дела, не смогли по разным причинам (отпуска, болезни судей и т.п.) сформировать коллегии и принять дело к рассмотрению. В итоге было принято решение передать дело в Черноморск (бывший Ильичевск), где оно продолжает рассматриваться в настоящее время.

2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибло 48 человек и более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.