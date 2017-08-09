События

16:49 09.08.2017

В МИД Украины выяснили судьбу украинцев, якобы пропавших в Финляндии

Из 37 украинских граждан, которые по сообщениям местных СМИ якобы пропали в Финляндии, 20 человек трудоустроились, еще 17 решили вернуться в Украину, сообщил департамент консульской службы МИД Украины.

"Предыдущий прогноз посольства Украины в Финляндии по ситуации с гражданами Украины подтвердился: группа Украинский - 20 человек - нашли место работы, а 17 решили вернуться в Украину", - департамент консульской службы МИД Украины на странице в соцсети Фейсбук в среду.

Отмечается, что посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров поддерживает личный контакт с руководителем группы, который заверил, что все - здоровые, а их семьи в Украине проинформированы о ситуации.

Посольство выясняет дополнительные детали.

Ранее в этот день В.Кирилич сообщал, что консул Украины в Финляндии проверяет информацию относительно группы украинцев, которые, по сообщениям местных СМИ, прибыли для сбора ягод, местонахождение их сейчас неизвестно.

Местные СМИ обнародовали информацию о пропаже в местечке Тууповаара (Финляндия) 40 иностранных сборщиков ягод, 37 из которых – украинцы.

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Интерфакс-Украина
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