В Ровенской области в ДТП с участием двух авто погибли 5 человек

Четыре человека погибли в результате ДТП на автодороге "Киев – Ковель" вблизи села Ивановка (Сарненский район Ровенской области) в среду днем, еще один человек скончался в больнице, сообщает отдел коммуникации полиции этой области.

Информация об аварии поступила около полудня.

По предварительным данным, на автодороге вблизи села Ивановка столкнулось два автомобиля, в результате чего на месте погибли четыре человека.

Как стало известно полиции, водитель Nissan Qashqai на полосе встречного движения столкнулся с автомобилем Volkswagen Caddy.

"В результате ДТП погибли водитель и двое пассажиров кроссовера: беременная женщина и двое мужчин. В салоне Volkswagen Caddy, кроме водителя, который погиб на месте происшествия, находились четверо пассажиров: жена и трое внуков. Женщина от полученных травм скончалась в больнице", - говорится в сообщении.

Двух детей госпитализировали в реанимацию, еще одного - в травматологическое отделение Сарненской центральной районной больницы.

Движение транспортных средств возобновлено.