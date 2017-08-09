События

16:32 09.08.2017

В Ровенской области в ДТП с участием двух авто погибли 5 человек

Четыре человека погибли в результате ДТП на автодороге "Киев – Ковель" вблизи села Ивановка (Сарненский район Ровенской области) в среду днем, еще один человек скончался в больнице, сообщает отдел коммуникации полиции этой области.

Информация об аварии поступила около полудня.

По предварительным данным, на автодороге вблизи села Ивановка столкнулось два автомобиля, в результате чего на месте погибли четыре человека.

Как стало известно полиции, водитель Nissan Qashqai на полосе встречного движения столкнулся с автомобилем Volkswagen Caddy.

"В результате ДТП погибли водитель и двое пассажиров кроссовера: беременная женщина и двое мужчин. В салоне Volkswagen Caddy, кроме водителя, который погиб на месте происшествия, находились четверо пассажиров: жена и трое внуков. Женщина от полученных травм скончалась в больнице", - говорится в сообщении.

Двух детей госпитализировали в реанимацию, еще одного - в травматологическое отделение Сарненской центральной районной больницы.

Движение транспортных средств возобновлено.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Минобороны Украины усилило контроль за качеством продуктов питания военных

В Одессе 25-27 августа впервые в Украине пройдет фестиваль идей

18 отдыхающих в Коблево детей из Киева попали в больницу с инфекцией

В зоне АТО за минувшие сутки трое военных погибли, девять получили ранения

На переезде вследствие столкновения поезда и авто погибли 4 человека

ПОСЛЕДНЕЕ

Приговор Чийгозу в Крыму огласят 11 сентября

В Украине начнет действовать порядок разработки планов деятельности единой госсистемы гражданской защиты

Элитная улица в Сан-Франциско продана за долги, жители потеряли контроль над тротуарами и парковкой

Сложность установления местонахождения украинцев в Финляндии обусловлена отсутствием их фамилий и контактов

Камера СММ ОБСЕ на ДФС проработала лишь день и была уничтожена вследствие обстрела

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Прайс юа
РЕКЛАМА