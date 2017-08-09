События

16:14 09.08.2017

Приговор Чийгозу в Крыму огласят 11 сентября

Приговор незаконно арестованному в оккупированном Крыму заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу будет оглашен 11 сентября, сообщил его адвокат Николай Полозов.

"Сегодня в суде по делу Ахтема Чийгоза завершились прения сторон, в которых выступили защитники Ахтема Чийгоза и он сам, после этого он выступил с последним словом. Оглашение приговора состоится 11 сентября", - написал Н.Полозов на своей странице в соцсети Facebook в среду.

Он также опубликовал на своей странице текст последнего слова А.Чийгоза, в котором тот, в частности, подчеркивает, что никакого уголовного дела против него нет, а судилище против него устраивает страна-захватчик Крыма, у которой нет на это права.

"Что бы я не делал, как бы мне сейчас не было тяжело, и не зная, выйду ли я вообще живым, я боюсь еще больше того, что мои действия, мысли, высказывания могут опозорить меня, как человека, как крымского татарина и моему народу будет стыдно за то доверие и избрание меня в Меджлис крымскотатарского народа… Мне суждено принять этот приговор, как приговор для всего крымскотатарского народа – от имени Российской Федерации, оккупировавшей мою Родину", - заявил А.Чийгоз.

Как сообщает издание "Крым. Реалии", 7 августа прокурор Анастасия Супряга запросила для А.Чийгоза наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии общего режима.

Как сообщалось, А.Чийгоз был задержан 29 января 2015 года в Крыму по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках 26 февраля 2014 года, фактически - за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием крымского парламента, когда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство".

Срок его ареста продлен до 8 октября.

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