В Украине начнет действовать порядок разработки планов деятельности единой госсистемы гражданской защиты

Кабинет министров Украины утвердил порядок разработки планов деятельности единой государственной системы гражданской защиты.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду. Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал данное решение среди принятых правительством на заседании без обсуждения.

Кабмин установил, что план реагирования на ситуации государственного уровня разрабатывается Государственной службой по чрезвычайным ситуациям и утверждается правительством; на чрезвычайные ситуации центральных органов исполнительной власти – самими госорганами; на уровне областей и районов – соответствующими государственными администрациями.

На субъектах хозяйствования с персоналом более 50 человек план реагирования разрабатывается руководителем, а если количество сотрудников меньше 50 человек, то разрабатывается инструкция реагирования на возможные чрезвычайные ситуации.

Также разрабатываются планы: локализации и ликвидации последствий аварий на объектах повышенной опасности; гражданской защиты на особый период; гражданской защиты сроком на один год.

Разрабатывается план проведения целевой мобилизации для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций государственного уровня в мирное время на случай аварии на атомных электростанциях с выбросом радиоактивных веществ, разрушения гидротехнических сооружений на Днепре и Днестре, крупномасштабных разрушений в результате землетрясения и аварии на магистральных аммиако-, нефте- и газопроводах.

Такой план разрабатывается ГСЧС и утверждается правительством.

По предложению правительственного уполномоченного по делам лиц с инвалидностью Раисы Панасюк, планы должны предусматривать эвакуацию и сопровождение лиц с инвалидностью.