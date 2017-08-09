В Одессе 25-27 августа впервые в Украине пройдет фестиваль идей

Впервые в Украине состоится фестиваль идей "Будущее сообществ" (25-27 августа), в котором примут более 1000 участников и ста спикеров.

"Приглашаю всех в Одессу 25-27 августа на фестиваль идей "Будущее сообществ", который пройдет на шести локациях в центре города", - сообщил программный директор Impact Hub Odessa, глава организационного комитета фестиваля Александр Славский на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

Он рассказал, что в фестивале примут участие 100-120 спикеров из Украины и из-за границы - бизнесмены, общественные активисты, артисты, художники, ученые. "Планируется более 50 интересных мероприятий и ожидается, что фестиваль посетят более 1000 человек. Мероприятия фестиваля пройдут в форматах лекций, мастер-классов, тренингов, бесед, панельных дискуссий, стендовой и демопрезентаций", - проинформировал А.Славский.

По его словам, будет очень интересная лекция об истории и актуальном состоянии балета, которую прочитает солистка Национальной оперы. В планах фестиваля также концерт украинского джазмена Алексея Когана. "Будет концерт Алексея Когана, он расскажет об истории джаза. Мы будет слушать джаз! Этот концерт нам помог сделать "Коктебель Джаз Фест", - добавил А.Славский.

Представитель оргкомитета фестиваля Денис Полтавец отметил, что это мероприятие "принципиально мультидисциплинарное", будут обсуждены и презентованы "идеи разных секторов нашей жизни".

Он подчеркнул, что фестиваль даст возможность людям из разных сфер деятельности обсудить глобальные и социальные вопросы, инновационные идеи.

По словам Д.Полтавца, тематические направления фестиваля идей – технологии, городское пространство, экономика будущего, образование, искусство и медиа, здоровье и красота.

Он отметил, что на фестивале можно за короткое время познакомиться со множеством разных идей, мыслей, предложений, проектов, почувствовать реакцию на них аудитории.

"Это открытый форум для тех, кто хочет изменений, кто хочет сделать жизнь лучше, кто хочет в своем городе, районе, селе применить какие-то инновационные формы работы в той или иной сфере", - отметил Д.Полтавец.

Он напомнил, что подобные фестивали успешно проводятся в США и считаются одними из серьезных событий интеллектуальной жизни страны. "Цель фестиваля в Одессе - начать традицию общения лидеров бизнеса, ученых, художников, музыкантов, общественных деятелей со всей Украины для генерации и внедрения идей", - сказал Д.Полтавец.

Как отмечается в пресс-релизе, розданном на пресс-конференции, впервые фестиваль идей был проведен в 2005 году в Колорадо (США).