События

14:53 09.08.2017

Сложность установления местонахождения украинцев в Финляндии обусловлена отсутствием их фамилий и контактов

В департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Украины констатируют, что проблема с установлением местонахождения граждан Украины в Финляндии, которые прибывают на сезонные работы, связана с отсутствием фамилий и номеров телефонов данных украинцев.

"Консул Украины в Финляндии проверяет распространенную информацию о неизвестном местонахождении группы украинцев, которые находятся на сезонных работах в этой стране. Сложность установления местонахождения украинцев обусловлена отсутствием базовых данных - их фамилий и контактных телефонов", - говорится в сообщении департамента на странице в Фейсбуке в среду.

Согласно информации консульской службы, ежегодно на сезонные работы в Финляндию прибывают около 10 тыс. украинцев, которые работают там легально по контрактам. Случаи обращений граждан Украины в посольство единичные и касаются вопросов оплаты их труда. Посольство оперативно решает вопросы подобного характера во взаимодействии с социальными органами и полицией.

Ранее в местных СМИ была обнародована информация о пропаже в местечке Тууповаара (Финляндия) 40 иностранных сборщиков ягод, 37 из которых – украинцы.

Посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров предположил, что эти украинцы не исчезли, а нашли другую работу. "Не "исчезли". Из опыта: нашли другую работу. На контакте с полицией. Наша "горячая" (линия): +358-40-471-92-00", - написал посол в микроблоге в Твиттере.

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