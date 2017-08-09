События

14:38 09.08.2017

18 отдыхающих в Коблево детей из Киева попали в больницу с инфекцией

18 детей из Киева возрастом 9-12 лет, отдыхавших на одной из баз отдыха в Коблево (Березанский район Николаевской области), обратились за медицинской помощью из-за признаков пищевого отравления.

"Все они оперативно были доставлены в инфекционное отделение Березанской центральной районной больницы, где им была оказана неотложная медицинская помощь. По предварительным выводам врачей, у детей была диагностирована ротовирусная инфекция. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, ситуация не критическая и состояние больных не тяжелое", - написал на своей странице в Facebook заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Виталий Киндратив.

Соответствующие службы устанавливают возможные причины. По предварительным данным, чрезвычайную ситуацию могло спровоцировать состояние воды в бассейне, где проводили время дети.

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Интерфакс-Украина
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