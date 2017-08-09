События

13:47 09.08.2017

Камера СММ ОБСЕ на ДФС проработала лишь день и была уничтожена вследствие обстрела

Камера видеофиксации, установленная Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ на Донецкой фильтровальной станции (ДФС), была обстреляна и уничтожена.

"Камеру СММ ОБСЕ на Донецкой фильтр. станции, проработавшую лишь 1 день, обстреляли с юга и юго-запада. Камера уничтожена", - говорится в сообщении СММ ОБСЕ в микроблоге в Твиттере в среду, также выложены фотографии поврежденной камеры.

Первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг указал, что перед тем, как камера была уничтожена, она "зафиксировала огонь из стрелкового оружия". "Правда слишком неудобна для сторон", - подытожил он.

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Интерфакс-Украина
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