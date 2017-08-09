В зоне АТО за минувшие сутки трое военных погибли, девять получили ранения

Боевики продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил Украины во вторник, 8 августа, используя запрещенное вооружение, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Всего за минувшие сутки боевики 28 раз нарушили перемирие. 3 украинских военных погибли, еще 8 получили ранения, один - боевую травму", - говорится в сводке пресс-центра штаба АТО на странице в соцсети Фейсбук в среду утром.

Отмечается, что один военный погиб вблизи Водяного, где боевики применили гранатометы. В результате минометного обстрела в Широкино один военнослужащий получил ранения. Также во время обстрелов под Новоалександровкой еще один военный получил ранения.

В штабе АТО сообщают, что напряженная ситуация сохраняется на Донецком направлении в близи Авдеевки и шахты Бутовка. Во время обстрелов боевики применяли минометы различных калибров, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

Как уточнил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве, наибольшие потери во вторник были в г.Марьинка, где, по его словам, "вследствие разрыва единицы вооружения 2 военнослужащих погибли, 5 получили ранения".

"Еще один военный получил травму. Все раненные госпитализированы. Органы правопорядка проводят расследование", - добавил он.

По словам А.Лысенко, этот инцидент расследуется военной прокуратурой. "Этим инцидентом занимается военная прокуратура, следственные действия продолжаются. Думаю, что будет также назначена техническая экспертиза оружия, которое разорвалось, поэтому ожидаем результатов этого расследования", - отметил спикер АТО.

Ранее в штабе АТО сообщили, что трагический инцидент в Марьинке произошел около 4 часов утра во вторник.