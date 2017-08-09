События

13:14 09.08.2017

Адвокат Гужвы сообщила о завершении обыска в редакции издания "Страна.ua"

Обыск в редакции интернет-издания "Страна.ua", который проводили сотрудники Службы безопасности Украины в четверг с утра, завершен, сообщает адвокат главного редактора издания Игоря Гужвы, экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.

"Обыск закончен. Ничего не нашли", - написала Е.Лукаш на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

Как сообщалось, сотрудники СБУ в ходе обысков в редакции интернет-издания "Страна.ua" и по месту жительства двух журналистов проверяли компьютерную технику на предмет наличия материалов, представляющих государственную тайну. Следственные действия происходят в рамках уголовного производства по факту преступления, предусмотренного ч.1 ст.328 Уголовного кодекса Украины (разглашение государственной тайны).

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