События

12:52 09.08.2017

Кабмин выделил 2,7 млн грн на помощь получившим телесные повреждения в ходе Евромайдана

Кабинет министров Украины выделил 2,687 млн грн на выплату единоразовой материальной помощи одному получившему тяжкие телесные и 16-ти - повреждения средней тяжести в ходе массовых акций протеста, которые произошли с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года (Евромайдан).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

По словам первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Степана Кубива, данные средства выделяются Министерству социальной политики из резервного фонда государственного бюджета.

Выделение средств было ранее поддержано на правительственном комитете.

Получившему тяжкие телесные повреждения выделяется 369,8 тыс. грн, а получившим телесные повреждения средней степени тяжести - 2,32 млн грн.

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