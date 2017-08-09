Кабмин одобрил соглашение с Организацией НАТО по поддержке и поставкам

Кабинет министров Украины одобрил соглашение о партнерстве в совместном управлении предметами снабжения с Организацией НАТО по поддержке и поставкам.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду. Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал его среди принятых правительством на заседании без обсуждения.

Соответствующее соглашение было подписано 1 декабря 2016 года в Капеллене (Бельгия) и предусматривает предоставление Украине доступа к Логистической электронной базе данных НАТО и возможность осуществлять в рамках партнерства закупки для нужд Вооруженных сил Украины.