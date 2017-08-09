Украинцев среди пострадавших землетрясения на юго-западе Китая нет

Граждан Украины нет среди погибших и пострадавших во время землетрясения в результате землетрясения в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает консульская служба МИД Украины во вторник.

"Консул сообщает об отсутствии украинцев среди погибших и пострадавших во время землетрясения в Китае (Сычуань)", - говорится в сообщении, опубликованном в микроблоге консульской службы в микроблоге Twitter в среду.

Как сообщалось, землетрясение магнитудой 7 произошло во вторник вечером в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе. Из пострадавшего района эвакуировано 38 тыс. 799 человек.

Число установленных на данный момент жертв землетрясения выросло до 19 человек, не менее 247 получили травмы, среди них 40 – серьезные. На месте работает многочисленная команда спасателей и представителей экстренных служб, медиков.