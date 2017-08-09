Во Франции разыскивают автомобиль, наехавший на группу военных близ Парижа
Полиция Франции ведет поиск автомобиля, который совершил наезд на группу военных недалеко от Парижа, сообщает радиостанция "Франс-энфо".
По ее информации, инцидент произошел в городе Леваллуа-Перре в одноименной коммуне примерно в 8:00 утра по местному времени.
Отмечается, что шесть военнослужащих получили травмы, все они доставлены в больницы. Никто из них не находится в критическом состоянии.
Мэр города Левуллуа-Перре Патрик Балькани осудил нападение и назвал его "недопустимым".
По его словам, наезд на военнослужащих, обеспечивающих безопасность в рамках контртеррористической операции Sentinelle, произошел недалеко от городской мэрии.
В эфире телеканала БФМ-ТВ, он отметил, что это было "спланированное нападение".
П.Балькани добавил, что автомобиль марки BMW стоял у казармы военнослужащих, а водитель ожидал, когда оттуда выйдут военнослужащие. После того, как группа военных покинула часть, водитель совершил наезд, а затем скрылся.
Местные власти сообщили, что начали расследование произошедшего.
Эксперты отмечают, что атаки террористов-одиночек, направляющих транспортные средства в толпу людей, стали характерным "почерком" террористической группировки ИГ. В частности, несколько подобного рода нападений были совершены в последние месяцы в европейских странах.