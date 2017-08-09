Во Франции разыскивают автомобиль, наехавший на группу военных близ Парижа

Полиция Франции ведет поиск автомобиля, который совершил наезд на группу военных недалеко от Парижа, сообщает радиостанция "Франс-энфо".

По ее информации, инцидент произошел в городе Леваллуа-Перре в одноименной коммуне примерно в 8:00 утра по местному времени.

Отмечается, что шесть военнослужащих получили травмы, все они доставлены в больницы. Никто из них не находится в критическом состоянии.

Мэр города Левуллуа-Перре Патрик Балькани осудил нападение и назвал его "недопустимым".

По его словам, наезд на военнослужащих, обеспечивающих безопасность в рамках контртеррористической операции Sentinelle, произошел недалеко от городской мэрии.

В эфире телеканала БФМ-ТВ, он отметил, что это было "спланированное нападение".

П.Балькани добавил, что автомобиль марки BMW стоял у казармы военнослужащих, а водитель ожидал, когда оттуда выйдут военнослужащие. После того, как группа военных покинула часть, водитель совершил наезд, а затем скрылся.

Местные власти сообщили, что начали расследование произошедшего.

Эксперты отмечают, что атаки террористов-одиночек, направляющих транспортные средства в толпу людей, стали характерным "почерком" террористической группировки ИГ. В частности, несколько подобного рода нападений были совершены в последние месяцы в европейских странах.