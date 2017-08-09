События

11:44 09.08.2017

На переезде вследствие столкновения поезда и авто погибли 4 человека

Четыре человека погибли, в том числе двое детей, в результате столкновения легкового автомобиля и пассажирского поезда на переезде в Ивано-Франковской области, сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в этой области.

"9 августа в пгт Бильшивцы Галичского района произошло столкновение пассажирского поезда Киев - Ворохта и легкового автомобиля ВАЗ. В результате ДТП 4 человека погибли, из них 2 – дети", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия спасатели деблокировали тела погибших из салона автомобиля и убрали поврежденный автомобиль с колеи.

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Интерфакс-Украина
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