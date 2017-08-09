Российские командиры на Донбассе формируют списки "неблагонадежных" военных

Российское командование занимается формированием базы данных "неблагонадежных" военнослужащих на Донбассе с целью дальнейшего формирования сводных передовых подразделений, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Российское оккупационное командование осуществляет меры по выявлению "неблагонадежных лиц" среди личного состава соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. С этой целью проводится сбор информации о военнослужащих, которые находились в плену, имели судимость и родственники которых проживают в Украине за пределами временно оккупированных территорий", - говорится в сообщении ГУР на странице в Фейсбуке в среду.

Формирование базы данных этих лиц осуществляется на основании списков, предоставляемых командирами подразделений в штабы соединений и частей.

В дальнейшем за счет этих военных планируется формирование сводных передовых подразделений (по опыту 11 отдельного мотострелкового полка). В то же время отдельные командиры предлагают военнослужащим избежать внесения в "черные списки" за взятку.