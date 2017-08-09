СБУ на Волыни разоблачила организованную группу, занимавшуюся незаконной прослушкой

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили организованную группу, которая, прикрываясь одним из общественных формирований Волынской области, осуществляла несанкционированное прослушивание и съем информации, сообщает пресс-центр СБУ в среду.

"Правоохранители установили, что, используя специальные технические средства, злоумышленники получали информацию и осуществляли визуальное наблюдение за гражданами, среди которых были должностные лица разных ведомств. Незаконно полученную информацию участники группы использовали в личных и коммерческих целях", - говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, спецоборудование было ввезено в Украину контрабандным путем.

Во время обысков в офисных помещениях, жилье и автомобилях пяти фигурантов дела следователи СБУ изъяли специальные средства негласного получения информации, карты памяти с фотографиями, оружие разных калибров, заряды к нему, гранаты Ф-1 и противопехотные мины. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.201 (контрабанда оружия, совершенная по предварительному сговору группой лиц) и ч.2 ст.359 (незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации) Уголовного кодекса Украины.

Во время досудебного следствия в СБУ также обратились жители Луцка с заявлениями о незаконной скрытой слежке за ними представителями этой группы. По этим фактам начаты уголовные производства по ст.182 УК Украины (нарушение неприкосновенности частной жизни).

Неотложные следственные действия продолжаются.