События

10:49 09.08.2017

Группа украинцев в Финляндии, прибывшая на сезонные заработки, нашла другую работу, предполагает посол

Граждане Украины, которые прибыли в Финляндию для сбора ягод и местонахождение которых было неизвестно, не исчезли, а нашли другую работу, предполагает посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров.

"Не "исчезли". Из опыта: нашли другую работу. На контакте с полицией. Наша "горячая" (линия): +358-40-471-92-00", - написал посол в микроблоге в Твиттере.

Ранее в местных СМИ была обнародована информация о пропаже в местечке Тууповаара (Финляндия) 40 иностранных сборщиков ягод, 37 из которых – украинцы.

Консул Украины в Финляндии проверял эту информацию.

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Интерфакс-Украина
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