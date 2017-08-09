Учредительное собрание Венесуэлы объявило себя главным органом в стране

Национальное учредительное собрание Венесуэлы одобрило указ, согласно которому ни одна ветвь власти в стране не может препятствовать принятым собранием решениям, сообщила газета "Универсаль".

Указ был принят накануне, его подробности пока не сообщаются.

"Этот закон - мощнейший инструмент для того, чтобы задушить насилие, ненависть и нетерпимость", - приводит издание слова председателя Учредительного собрания Делси Родригес.

Учредительное собрание избрано с целью выработки изменений в конституцию страны по инициативе президента, однако оппозиция не признает итоги выборов и провоцирует массовые выступления протеста против действий властей.

В ЕС выразили сожаление по поводу решения венесуэльских властей провести выборы в Учредительное собрание. В частности, по мнению главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, это усугубит кризис и может привести к "использованию власти без контроля".