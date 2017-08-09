События

10:00 09.08.2017

Учредительное собрание Венесуэлы объявило себя главным органом в стране

Национальное учредительное собрание Венесуэлы одобрило указ, согласно которому ни одна ветвь власти в стране не может препятствовать принятым собранием решениям, сообщила газета "Универсаль".

Указ был принят накануне, его подробности пока не сообщаются.

"Этот закон - мощнейший инструмент для того, чтобы задушить насилие, ненависть и нетерпимость", - приводит издание слова председателя Учредительного собрания Делси Родригес.

Учредительное собрание избрано с целью выработки изменений в конституцию страны по инициативе президента, однако оппозиция не признает итоги выборов и провоцирует массовые выступления протеста против действий властей.

В ЕС выразили сожаление по поводу решения венесуэльских властей провести выборы в Учредительное собрание. В частности, по мнению главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, это усугубит кризис и может привести к "использованию власти без контроля".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

"Страна.ua" сообщила об очередном обыске в редакции

Более 3,6 млн граждан Украины воспользовались безвизом для поездок в Европу

Возле Марьинки двое украинских военных погибли, пятеро получили ранения от взорвавшегося оружия

Порошенко и Маргвелашвили осудили сегодняшнее посещение Путиным Абхазии

Задержаны 6 человек, причастных к хищению средств проекта "Стена"

ПОСЛЕДНЕЕ

На Закарпатье правоохранители задержали нелегальных мигрантов из Индии

Россия с начала года заслала в Украину 29 "воров в законе"

Корчак не знает, в отношении каких чиновников НАПК расследует дела НАБУ

Грузинские военные примут участие в параде в День независимости Украины

Пожар в Изюмском лесхозе локализован

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
обои на стены на price.ua
РЕКЛАМА