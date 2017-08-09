Более 3,6 млн граждан Украины воспользовались безвизом для поездок в Европу

С начала действия безвизового режима со странами Евросоюза (с 11 июня) оформлено более 3,6 млн граждан Украины для поездок в Европу. В рамках безвиза 38% украинцев воспользовались авиационным транспортом, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"С начала действия безвизовых поездок в страны Европы оформлено более 3,6 млн наших соотечественников, при этом почти 170 тыс. граждан Украины (в июле - 91 тыс. граждан Украины) воспользовались преимуществами упрощенной системы. В рамках безвиза 38% лиц следовали за границу авиационным транспортом. Остальные украинцы пользовались железной дорогой или пересекали границу в автомобильных пунктах пропуска на границе с ЕС", - говорится в сообщении в среду.

Согласно данным статистики, наибольшая активность путешествующих наблюдалась на границе с Польшей и Венгрией.

В погранведомстве указали, что за весь период действия безвиза в пересечении границы отказано лишь 55 гражданам Украины, преимущественно из-за неподтверждения цели поездки и во исполнение поручений государственных органов.