События

09:31 09.08.2017

На Закарпатье правоохранители задержали нелегальных мигрантов из Индии

В рамках проведения операции "Мигрант" пограничники Мукачевского отряда Государственной пограничной службы Украины совместно с сотрудниками Национальной полиции задержали в Закарпатской области группу нелегальных мигрантов, которые намеревались незаконно пересечь границу.

"Шестеро мужчин без документов скрывались в одном из частных домов города Мукачево. Правоохранителям задержанные сообщили, что являются гражданами Индии", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы во вторник.

С целью проведения фильтрационных мероприятий и выяснения всех обстоятельств незаконного путешествия иностранцев они были доставлены в пункт временного содержания Мукачевского пограничного отряда. Правовую оценку действиям нелегальных мигрантов будет определять суд.

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