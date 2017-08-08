Россия с начала года заслала в Украину 29 "воров в законе"

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев подчеркивает, что в Украине идет борьба с таким явлением, как "криминальный мигрант", в частности, речь идет о "ворах в законе" из России.

Как сообщает департамент коммуникаций МВД Украины, в ходе селекторного совещания во вторник глава Нацполиции проинформировал, что за последние 7 месяцев Россия направила в Украину 29 "воров в законе".

С.Князев напомнил случай, когда в международном аэропорту "Борисполь" задержали одного из криминальных авторитетов, который дал показания, что Кремль целенаправленно направляет преступные элементы в Украину.

"Последнее задержание в международном аэропорту "Борисполь" еще раз подтвердило, что Россия засылает "воров в законе". После допроса задержанного в "Борисполе", а затем выдворения из страны "вора в законе" по кличке "Пецо" мы получили четкий ответ - им дана команда дестабилизировать криминогенную ситуацию в нашем государстве", - подытожил он.