Корчак не знает, в отношении каких чиновников НАПК расследует дела НАБУ

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Наталья Корчак заявляет, что не знает, против каких должностных лиц НАПК расследует уголовные производства Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

"О том, что НАБУ расследует три уголовных производства относительно действий служебных лиц НАПК, узнала из "Украинской правды". Кто эти лица - не знаю", - написала Н.Корчак на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

Она отметила, что уже получила немало звонков по этой новости.

Ранее "Украинская правда" сообщила со ссылкой на ответ НАБУ на их запрос, что НАБУ расследует три уголовных производства в отношении действий должностных лиц НАПК. При этом ни в сообщении, ни в устной форме в НАБУ не сообщили фамилии фигурантов производств.

"Двое из этих производств открыты по факту возможного совершения должностными лицами НАПК уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах - ИФ)", - отметили в сообщении.

"В рамках еще одного уголовного производства расследуются факты, предварительно квалифицированные по ст.366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации - ИФ)", - говорится в ответе НАБУ.

Сообщение о подозрении должностным лицам не осуществлялось.

В НАБУ также подтвердили, что не осуществляют предварительного расследования по уголовным производствам о возможном безосновательном начислении и выплаты зарплаты главе и членам НАПК. И также подтвердили, что на запрос от 3 мая 2017 года в Кабмин получили ответ, что правительство не давало разрешения на премирование членов НАПК.

При этом в НАБУ отметили, что еще осенью 2016 после аналитической оценки пришли к выводу, что "существуют правовые коллизии и пробелы в действующем законодательстве, которые сделали возможным начисление и выплаты премий членам НАПК вопреки принципам бюджетной системы Украины". В документе отметили, что "с целью устранения указанных проблем", НАБУ направило свои предложения Нацагентству по вопросам государственной службы.