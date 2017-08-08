События

19:56 08.08.2017

Возле Марьинки двое украинских военных погибли, пятеро получили ранения от взорвавшегося оружия

Двое украинских военных погибли, пятеро получили ранения неподалеку Марьинки (Донецкая обл.) в результате взрыва вооружения, которое вышло из строя во время обстрела со стороны боевиков и ответных действий украинских бойцов, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Около 4-х утра незаконные вооруженные формирования начали обстрел украинских укреплений неподалеку Марьинки. В ответ силы АТО накрыли противника плотным огнем. В ходе этого противостояния одно из наших вооружений вышло из строя и разорвалось. В результате этого трагического инцидента 2 украинских военных погибли, 5 - получили ранения", - говорится в сводке пресс-центра (по состоянию на 18.00) на странице в "Фейсбуке".

По данному факту работают органы правопорядка.

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Интерфакс-Украина
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