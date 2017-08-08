События

19:44 08.08.2017

Грузинские военные примут участие в параде в День независимости Украины

Грузинские военные во главе с министром обороны Леваном Изория будут участвовать в параде по случаю Дня независимости Украины 24 августа, сообщил президент Грузии Георгий Маргвелашвили в ходе телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко.

"По его (Г.Маргвелашвили – ИФ) словам, 24 августа грузинские военные во главе с министром обороны Грузии примут участие в торжественном параде в честь Дня независимости Украины", - сообщает пресс-служба главы Украинского государства по итогам беседы двух лидеров.

Как сообщалось, 24 августа на Майдане Независимости в центре Киева пройдет парад, посвященный Дню независимости Украины. В нем также примут участие военные стран НАТО.

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Интерфакс-Украина
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