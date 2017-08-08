События

19:33 08.08.2017

Порошенко и Маргвелашвили осудили сегодняшнее посещение Путиным Абхазии

Президент Украины Петр Порошенко и президент Грузии Георгий Маргвелашвили в ходе телефонного разговора во вторник, 8 августа, осудили посещение президентом РФ Владимиром Путиным оккупированной Абхазии.

"Оба лидера осудили посещение президентом России оккупированной Абхазии сегодня", - сообщает пресс-служба главы Украинского государства по итогам беседы П.Порошенко и Г.Маргвелашвили.

Кроме того, президент Украины выразил солидарность с грузинским народом в связи с девятой годовщиной начала российской агрессии против Грузии: "В этот день наши сердца с вами".

П.Порошенко заверил, что Украина поддерживает и будет поддерживать территориальную целостность Грузии.

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Интерфакс-Украина
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