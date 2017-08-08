Пожар в Изюмском лесхозе локализован
На территории Петровского лесничества Изюмского лесхоза (Харьковская область) во вторник днем возник пожар.
Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Харьковской области, сообщение о возгорании поступило в службу спасения на номер 101 в 12:28.
"На место происшествия прибыли 9 отделений ГСЧС на автоцистернах, 4 автоцистерны и трактор лесхоза, а также мобильно-оперативная группа ГУ ГСЧС в Харьковской области. Кроме того, на месте происшествия работает пожарный вертолет", - говорится в сообщении.
В 16:00 на место пожара из Харькова выехал сводный отряд облуправления ГСЧС в количестве 9 отделений на автоцистернах повышенной проходимости и 4 отделения спецтехники.
Ориентировочная площадь пожара составила около 5 га.
Пожар локализован в 17:05. Сейчас продолжается его ликвидация.