События

18:54 08.08.2017

Пожар в Изюмском лесхозе локализован

На территории Петровского лесничества Изюмского лесхоза (Харьковская область) во вторник днем возник пожар.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Харьковской области, сообщение о возгорании поступило в службу спасения на номер 101 в 12:28.

"На место происшествия прибыли 9 отделений ГСЧС на автоцистернах, 4 автоцистерны и трактор лесхоза, а также мобильно-оперативная группа ГУ ГСЧС в Харьковской области. Кроме того, на месте происшествия работает пожарный вертолет", - говорится в сообщении.

В 16:00 на место пожара из Харькова выехал сводный отряд облуправления ГСЧС в количестве 9 отделений на автоцистернах повышенной проходимости и 4 отделения спецтехники.

Ориентировочная площадь пожара составила около 5 га.

Пожар локализован в 17:05. Сейчас продолжается его ликвидация.

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