Члену ВСП Гречковскому вручен обвинительный акт

Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении члена Высшего совета правосудия (ВСП) Павла Гречковского, сообщает пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

"Генпрокуратура завершила досудебное расследование в уголовном производстве и вручила обвинительный акт действующему члену Высшего совета правосудия Гречковскому и его соратнику", - написала Л.Сарган на своей странице в соцсети Facebook.

Управление связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры уточняет, что уголовное производство в отношении действующего члена ВСП и его соратника открыто по ч.3 ст.15, ч.4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает лишение свободы на 5-12 лет с конфискацией имущества.

"Как установлено следствием, последние мошенническим путем пытались завладеть денежными средствами в сумме 500 тыс. долларов США за якобы помощь в решении хозяйственного спора в судах трех инстанций в пользу потерпевшего, путем влияния на представителей судебной ветви власти", - говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре заявляют, что подозреваемые пытались уклониться от ознакомления и получения процессуальных документов о завершении досудебного расследования.

"08.08.2017 прокурором в уголовном производстве уже вручены обвинительные акты обоим лицам, которые находятся под следствием. В ближайшее время материалы осуществления будут направлены в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 21 сентября 2016 года Генпрокуратура Украины совместно с СБУ разоблачила одного из членов Высшего совета юстиции (ВСЮ) при попытке получить неправомерную выгоду в сумме $500 тыс. за воздействие в вынесении судом первой инстанции решения в пользу субъекта хозяйствования и оставления его в силе судами апелляционной и кассационной инстанций.

Позже адвокат П.Гречковского Игорь Черезов заявил, что его подзащитный уведомлен о подозрении в покушении на мошенничество, а не получении неправомерной выгоды.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обратился к ВСЮ с просьбой инициировать вопрос о прекращении полномочий П.Гречковского. Он также сообщил, что Генпрокуратура уже наложила арест на имущество П.Гречковского и намеревается получить в суде санкции на обыски в его помещениях.

Заместитель генпрокурора Юрий Столярчук 7 февраля обратился в ВСП с тем, чтобы приостановить на четыре месяца полномочия П.Гречковского до окончания проведения в отношении него досудебного расследования и/или судебного рассмотрения уголовного производства. 22 февраля ВСП отказался отстранить от выполнения обязанностей П.Гречковского на четыре месяца, не указав причин отказа.