Задержаны 6 человек, причастных к хищению средств проекта "Стена"

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали во вторник шестерых лиц в рамках расследования уголовного производства по факту растраты средств, выделенных для обустройства украинско-российской государственной границы (т.н. проект "Стена"), сообщается на официальном сайте НАБУ.

"Для выяснения обстоятельств совершения преступления детективы НАБУ и прокуроры САП проводят следственные действия (обыски) в Киеве, Киевской области, Чернигове и Харькове. Параллельно осуществляется оценка собранных доказательств и решается вопрос о задержании других лиц", - говорится в сообщении.

По данным НАБУ, среди задержанных - служебные лица Государственной пограничной службы Украины и предприятий-подрядчиков. "Всех их теперь доставляют в Национальное антикоррупционное бюро в Киеве для вручения письменных сообщений о подозрении", - отмечается в сообщении.

Задержанные подозреваются в совершении уголовных правонарушений по ч.5 ст.191 (завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем использования своего служебного положения), ч.2 ст.210 (нецелевое использование бюджетных средств в особенно больших размерах или по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

В НАБУ напомнили, что расследование в уголовном производстве по факту растраты средств госбюджета во время реализации проекта "Стена" осуществляют с марта 2016 года по предварительной квалификации по ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.2 ст.366 (служебная подделка, повлекшая тяжкие последствия) и ч.2 ст.210 КК Украины. По версии следствия, в результате преступных действий интересам государства нанесены убытки в размере свыше 16 млн грн.

"В ходе расследования детективы Бюро инициировали ряд судебных экспертиз, непосредственно выезжали на границу, с привлечением экспертов осуществляли обзор участков с целью объективной оценки фактического объема выполненных работ и сопоставления их с данными, которые содержатся в актах приема-передачи выполненных работ", - информируют в НАБУ.