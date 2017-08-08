Управляющий брендом Трампа зарегистрировал в Макао 4 товарных знака, в том числе на казино

Американская компания DTTM Operations LLC, управляющая брендом президента США Дональда Трампа (Trump Brand) получила разрешения на четыре дополнительных товарных знака на территории Макао - специального административного района Китая, широко известного как единственная легальная игорная зона КНР.

Как пишет The Wall Street Journal, власти Макао одобрили заявки еще 7 июня, но официальные документы появились в сети лишь сейчас.

Товарные знаки предполагают потенциальное использование имени Д.Трампа в связи с казино, а также гостиницами и другими проектами в сфере недвижимости. Хотя нет полной уверенности в том, что в Макао появится отель или игорный дом с брендом Трампа, подобный шаг вновь подстегнул опасения, что американский президент получает экономическую выгоду от иностранных государств.

Ранее Д.Трамп утверждал, что передал весь бизнес сыновьям, и юристы семьи утверждали, что ее компании не будут стремиться к новым сделкам за рубежом.

Товарные знаки с именем Трампа регистрировались в Макао с 2005 года в разных формах (Donald J Trump, DTTM Trump Companhia Limitada) и для разных сфер деятельности, однако его компании не вели там бизнес под этими брендами.

В настоящее время Макао опережает Лас-Вегас по объемам игорного бизнеса. В городе действуют шесть операторов казино - SJM Holdings, Galaxy Entertainment Group, MGM China, Wynn Resorts, Las Vegas Sands и Melco Resorts. Сроки действия их лицензий начнут истекать с 2020 года, и власти Макао пока не согласовали процесс возобновления концессий.