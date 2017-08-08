Экс-глава ГУ ГСЧС в Одесской области Боделан оспаривает решение суда о своем заочном аресте

Экс-начальник Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области Владимир Боделан оспаривает решение Печерского районного суда Киева о своем заочном аресте.

"В понедельник должно было состояться заседание, но из-за бюрократических проволочек мы не смогли приступить к рассмотрению апелляционной жалобы. Моим адвокатом в этом деле выступает Владимир Мацко. Он надеется, что в следующем месяце Печерский суд все же пришлет дело, и мы сможем приступить к рассмотрению жалобы, но пока процессуальные нарушения, допущенные следствием, остаются в силе", - сообщил В.Боделан на своей странице в Facebook.

В свою очередь, В.Мацко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" высказал мнение, что обвинение в адрес его подзащитного в совершении преступления, предусмотренного ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины, "не имеет никаких правовых оснований".

По его словам, у следствия на сегодняшний день нет доказательств существования приказа В.Боделана не отправлять пожарную технику на тушение пожара в Доме профсоюзов.

"Во всех документах и публикациях мы видим, что экс-начальник управления ГСЧС в Одесской области является должностным лицом. Поэтому было бы логичным осуществлять расследование и давать оценку его действиям во время тушения пожара именно как служебного лица. Нами были сделаны многочисленные запросы относительно предоставления определенного перечня документов из ГСЧС о событиях, которые происходили 2 мая 2014 года в Одессе. А также получены выводы комиссии, которая была создана ГСЧС после трагических событий", – отметил В.Мацко.

По его словам, анализируя эти документы, можно прийти к выводу, что в действиях В.Боделана отсутствует состав преступления, предусмотренного ст. 135 УК Украины. "Но самое главное то, что Владимир Боделан как должностное лицо не может быть даже субъектом указанного преступления", - сказал В.Мацко.

Он пояснил, что состав такого преступления предусматривает у совершившего его субъекта наличие определенных характеристик, которым его подзащитный, будучи должностным лицом, не соответствует.

"Даже если предположить, что В.Боделан допустил какие-либо нарушения во время тушения пожара в части организации, то в таком случае речь может идти только об ответственности за служебную халатность, что тоже остается под большим вопросительным знаком, учитывая те события, которые происходили в Одессе в тот день", - добавил адвокат.

Защитник также отметил, что считает дело в отношении В.Боделана политически мотивированным, поэтому, а также по причине множества процессуальных нарушений, вместе с подзащитным он намерен подать соответствующее заявление в Европейский суд по правам человека. В частности, В.Мацко считает, что его клиент не имеет статуса подозреваемого, так как подозрение ему не было вручено в порядке, предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом. "Учитывая это, Печерский суд не имел права и оснований рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения Владимиру Боделану", - заключил адвокат.

Как сообщалось, 23 марта Печерский райсуд Киева вынес постановление о заочном аресте экс-начальника ГУ ГСЧС в Одесской области В.Боделана. В решении отмечается, что В.Боделан является подозреваемым в деле по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности, которое повлекло смерть человека) Уголовного кодекса Украины. При этом, исходя из изложенных в решении сведений, следствие напрямую связывает устный приказ В.Боделана направлять пожарно-спасательные подразделения на тушение пожаров и ликвидацию чрезвычайных ситуаций в места массового пребывания людей только по его распоряжению со смертью 42 человек в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года в Одессе.

В частности, следствие приводит данные о том, что, отдав такой приказ, В.Боделан непосредственно находился в период времени с 19.30 до 19.55 на Куликовом поле, был очевидцем распространения пожара в Доме профсоюзов, знал, что в здании находятся люди, лишенные возможности спастись.

"То есть, в результате заведомого оставления Лицом_4 (речь о В.Боделане – ИФ), Лицом_7, Лицом_8, Лицом_9, Лицом_10 без помощи лиц, находившихся во время пожара в здании, расположенном по адресу: г. Одеса, площадь Куликово поле, 1, в опасном для жизни состоянии и без возможности принять меры к самосохранению из-за пожара, погибло 42 человека", - говорится в материалах решения суда.

В свою очередь, В.Боделан в Facebook сообщал, что не считает себя виновным, а данное решение суда называет политически мотивированным: "Я не раз давал показания следователям и публично говорил о том, как работала Служба спасения в этот день. Все это очень легко проверить, но делать этого никто не собирается, нужен стрелочник и его находят в моем лице… Я все сделал, что мог, но чувство боли остается…"

Он также сообщил, что возлагает вину за гибель людей на тех, кто был "организатором трагедии, на тех, кто не предотвратил это убийство, на тех, кто убил работника пожарной службы на улице города, кто захватил пожарную машину и использовал ее для тарана мирных жителей, на тех, кто стрелял в людей и, в конечном итоге, на руководителей не только области, но и страны".

1 апреля 2016 года В.Боделан написал в Facebook, что покинул Украину. На данный момент он находится в розыске. При этом на своей странице экс-чиновник сообщал о посещении Парижа и Барселоны.

Позднее ряд СМИ сообщили, что В.Боделан получил гражданство России и должность в структуре МЧС России. В настоящее время по этим же сведениям он находится в оккупированном Крыму.

На вопрос корреспондента агентства "Интерфакс-Украина" в Facebook о гражданстве и месте работы В.Боделан отвечать отказался.

Как сообщалось, согласно данным временной следственной комиссии Верховной Рады, во время событий 2 мая 2014 года в Одессе В.Боделан запретил пожарным экипажам выезжать на Куликово поле, где во время пожара в Доме профсоюзов или сразу после него погибли 42 из 48 жертв трагедии, без его личной команды. Сам В.Боделан в комментариях СМИ также говорил о том, что не отправлял спасателей на тушение пожара на Куликовом поле из-за опасений за жизни подчиненных.

В дальнейшем В.Боделан заявлял, что люди в Доме профсоюзов погибли не от огня.

Позже он был отстранен от должности на период расследования этих событий и некоторое время провел в России.

В.Боделан – сын бывшего мэра Одессы (1998-2005) Руслана Боделана. После "оранжевой революции" Р.Боделан был обвинен в ряде преступлений и объявлен в розыск, из-за чего скрывался в России, где занимал должность заместителя начальника Санкт-Петербургского морского торгового порта. В 2010 году с него были сняты все обвинения, он вернулся в Одессу.

2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибло 48 человек и более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.

По факту событий различные правоохранительные органы Украины начали около десятка уголовных производств, касающихся разных фактов.