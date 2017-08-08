События

17:27 08.08.2017

ГПУ направила в суд обвинительный акт против "титушки", обвиняемого в покушении на убийство в феврале 2014 года

Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины завершил досудебное расследование и направил в суд обвинительный акт в отношении "титушки" (так называют молодых людей спортивной внешности, участвующих или совершающих провокации по поручению третьих лиц), который обвиняется среди прочего в покушении на убийство двух людей в феврале 2014 года.

Как сообщает во вторник пресс-служба Генпрокуратуры, обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд Киева. Указанный "титушка" обвиняется в незаконном препятствовании проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, с применением физического насилия по предварительному сговору группой лиц; в организации преследования журналистов за выполнение профессиональных обязанностей, осуществляемого по предварительному сговору группой лиц; в причинении умышленного легкого телесного повреждения, повлекшего кратковременное расстройство здоровья.

Кроме того, его обвиняют в покушении на убийство двух лиц способом, опасным для жизни многих лиц, по предварительному сговору группой лиц. Речь идет о событиях в центральной части Киева, в том числе на перекрестке ул. Большой Житомирской и Владимирской в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года.

В настоящее время обвиняемый содержится под стражей.

В пресс-службе напомнили, что департамент спецрасследований расследует уголовные производства по фактам организации и совершения преступлений гражданскими лицами – "титушками", в частности, умышленного убийства журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия, покушения на убийство Татьяны Чорновил, похищения и пыток бойцами организации "Оплот" майдановцев, похищения и пыток Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, а также умышленного убийства последнего и других фактов преступного противодействия протестным акциям. Сообщено о подозрении 44 гражданским лицам, в том числе Евгению Жилину и другим представителям группировки "Оплот".

В розыске находятся 26 человек, в отношении 13-ти обвинительные акты направлены в суд, из которых 6 человек приговорены к лишению и ограничению свободы, приговоры в отношении обвиняемых вступили в законную силу.

В указанных уголовных производствах 4 подозреваемых и 4 обвиняемых содержатся под стражей.

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