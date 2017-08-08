События

17:12 08.08.2017

НАБУ пока не предъявляло кому-либо подозрений в деле "Роттердам+"

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) пока не предъявляло кому-либо подозрений в деле о возможном злоупотреблении должностными лицами НКРЭКУ при разработке "Порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) электроэнергии" (содержащей т.н. формулу "Роттердам+"), сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе правоохранительного органа.

"Сейчас досудебное расследование в рамках уголовного производства продолжается. О подозрении никому не сообщалось", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, НАБУ подозревает членов НКРЭКУ в сговоре в интересах генкомпаний при утверждении формулы "Роттердам+". Правоохранительный орган ходатайствовал перед судом о предоставлении доступа к вещам и документам в рамках дела, однако к настоящему времени Соломенский райсуд Киева ему отказал. В то же время, по данным главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, комиссия предоставила правоохранителям всю необходимую информацию.

НКРЭКУ начало применять новый порядок формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию с апреля 2016 года.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Турция начала строительство стены на границе с Ираном

Поляков не сдал два загранпаспорта, констатируют в САП

Полсотни граффитчиков с битами на 25 минут задержали рейсовую электричку под Киевом

В Украине стартует призыв срочников в подразделения Нацгвардии

У Саакашвили на украинской границе изымут паспорт гражданина Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко поручил Кабмину начать подготовку к 1030-летию крещения Киевской Руси – Украины

Экс-глава ГУ ГСЧС в Одесской области Боделан оспаривает решение суда о своем заочном аресте

ГПУ направила в суд обвинительный акт против "титушки", обвиняемого в покушении на убийство в феврале 2014 года

Мужчина в киевской больнице угрожал взорвать гранату из-за обвинений в адрес его сына

Фура с зерном опрокинулась в Одесской области, затруднив движение на трассе Киев – Одесса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ноутбучные комплектующие
РЕКЛАМА