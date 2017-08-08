НАБУ пока не предъявляло кому-либо подозрений в деле "Роттердам+"

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) пока не предъявляло кому-либо подозрений в деле о возможном злоупотреблении должностными лицами НКРЭКУ при разработке "Порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) электроэнергии" (содержащей т.н. формулу "Роттердам+"), сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе правоохранительного органа.

"Сейчас досудебное расследование в рамках уголовного производства продолжается. О подозрении никому не сообщалось", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, НАБУ подозревает членов НКРЭКУ в сговоре в интересах генкомпаний при утверждении формулы "Роттердам+". Правоохранительный орган ходатайствовал перед судом о предоставлении доступа к вещам и документам в рамках дела, однако к настоящему времени Соломенский райсуд Киева ему отказал. В то же время, по данным главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, комиссия предоставила правоохранителям всю необходимую информацию.

НКРЭКУ начало применять новый порядок формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию с апреля 2016 года.