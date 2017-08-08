События

16:39 08.08.2017

Фура с зерном опрокинулась в Одесской области, затруднив движение на трассе Киев – Одесса

На трассе Киев-Одесса возле с.Жовтень Ширяевского района Одесской области опрокинулась фура с зерном, практически заблокировав движение, сообщили очевидцы в социальных сетях во вторник днем.

По данным очевидцев, водитель седельного тягача не справился с управлением, сбил около 50 метров отбойника, а затем выехал на встречную полосу, где автомобиль опрокинулся на бок.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Движение по трассе в настоящее время очень затруднено.

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Интерфакс-Украина
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