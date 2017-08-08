Более полусотни возгораний на открытых территориях произошло в Украине за минувшие сутки

За прошедшие сутки, 7 августа, в ряде областей Украины были выявлены и либо локализованы, либо ликвидированы свыше пятидесяти возгораний на открытых территориях, в лесах, свалках и пустырях, сообщает во вторник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, на территории Николаевской области было зарегистрировано 14 пожаров на открытых территориях, из них 4 – в пределах лесного фонда. Общая площадь, которую прошел огонь, составила более 72га.

Возгорание лиственной и хвойной подстилки, а также лесных насаждений возникали в Витовском, Снигиревском и Баштанском районах области. Подразделения ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, привлекая силы и средства местных пожарных команд, а также вспомогательную технику от местных предпринимателей, оперативно ликвидировали все возгорания.

Спасатели Луганской области в течение понедельника осуществили 21 выезд на ликвидацию возгораний сухой травы и веток на открытой территории общей площадью 32,01 га.

Кроме того, по состоянию на утро и день вторника пожарные подразделения ГУ ГСЧС Украины в Херсонской области, а также силы и техника местных лесхозов и предпринимателей ликвидировали открытое горение леса и лесной подстилки на территории ряда лесхозов области.

В частности, по состоянию на 14:00 8 августа пожарные подразделения во взаимодействии с Минобороны Украины с привлечением пожарной авиации от обеих структур смогли локализовать возникшее в понедельник днем возгорание лесной подстилки и леса на площади около 40 га на территории Алешковского лесхоза. Сейчас в указанном районе открытого огня не наблюдается и проводится проливка отдельных очагов тления.

Возникшее утром 7 августа на территории Каховского лесного хозяйства возгорание сухой травы, кустарников и единичных случаев возгорания деревьев в тот же день было ликвидировано на площади примерно 4,8 га.

Также было оперативно локализовано возникшее в понедельник на территории Голопристанского лесхоза горение лесной подстилки на площади примерно 2,5 га. Ныне там открытого горения нет, наблюдаются отдельные очаги тления. Аналогичная ситуация по состоянию на утро вторника наблюдается на территории Голопристанского лесного хозяйства, где накануне произошло возгорание лесной подстилки на площади примерно 2,5 га.

Помимо этого пожарно-спасательные подразделения Кировоградской области за указанный период трижды выезжали на тушение пожаров сухой травы на открытых территориях. В частности, бойцы ГУ ГСЧС в области выезжали на тушение пожара 0,9 га сухой травы на открытой территории Хмелевской сельсовета, спасатели г.Кропивницкий ликвидировали пожар 400 кв.м растительности на территории садового общества, а спасатели Новоукраинки ликвидировали возгорание 900кв м растительности в с.Помошная Новоукраинского района.

В Запорожье в понедельник пожарные ликвидировали возникшее возгорание на открытой местности сухой травы и веток вблизи Исследовательской станции Коммунарского района облцентра на площади 3,5 га.

В Донецкой области накануне произошел пожар в с.Старорайское Дружковского района. Прибывшие бойцы ГСЧС выяснили, что горит сухая трава, огонь уже распространился на деревья и рядом расположенный земляное укрытие. В результате пожара было уничтожено 4,5 га сухой травы, 4 дерева и обшивка земляного укрытия на площади 50 кв.м.

В Винницкой области в понедельник горела солома в тюках. Возгорание возникло на территории ООО "Одем" на площади 100 кв.м. Пожар был оперативно локализован и ликвидирован.

В Харькове вблизи частного сектора, на ул.Дидро произошел пожар на пустыре. Прибывшие пожарные установили, что в небольшом овраге на пустыре горит строительный мусор, бытовые отходы, разный хлам, деревья и сухая трава. Общая площадь пожара составила более 800 кв.м. Из-за значительных объемов несанкционированной свалки доступ к участкам тления пожарным был затруднен и полностью ликвидировать возгорание удалось лишь в ночь на вторник.

Кроме этого, пожарные Киева оперативно потушили возгорание мусора на площади 300 кв.м на пр.Глушкова, в Голосеевском районе столицы.

Спасатели Черкасской области в течение прошедших суток смогли локализовать пожар на площади 2га на территории бывшей свалки в административных границах сельсовета с.Вергуны Черкасского района.